Джанлуиджи Буффон: Понравился наш настрой, с первых минут играли без страха

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я здесь для того, чтобы отбивать мячи, это моя работа. Играю в отличной команде. Чувствую, я должен доказывать, что все еще заслуживаю права быть здесь.

Больше всего мне понравился наш настрой, подход к игре. С первых минут играли без страха. Неудача «ПСЖ» напоминает нам, что дело еще не сделано, но у нас хорошие шансы на общую победу.

Совершенно точно могу сказать, что не променяю своих защитников ни на кого на свете», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.