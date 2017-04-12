Джанлуиджи Буффон: Понравился наш настрой, с первых минут играли без страха
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал
победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я здесь для того, чтобы отбивать мячи, это моя работа. Играю
в отличной команде. Чувствую, я должен доказывать, что все еще заслуживаю права
быть здесь.
Больше всего мне понравился наш настрой, подход к игре. С
первых минут играли без страха. Неудача «ПСЖ» напоминает нам, что
дело еще не сделано, но у нас хорошие шансы на общую победу.
Совершенно точно могу сказать, что не променяю своих защитников ни на кого на свете», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция