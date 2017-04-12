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Джанлуиджи Буффон: Понравился наш настрой, с первых минут играли без страха

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я здесь для того, чтобы отбивать мячи, это моя работа. Играю в отличной команде. Чувствую, я должен доказывать, что все еще заслуживаю права быть здесь.

Больше всего мне понравился наш настрой, подход к игре. С первых минут играли без страха. Неудача «ПСЖ» напоминает нам, что дело еще не сделано, но у нас хорошие шансы на общую победу.

Совершенно точно могу сказать, что не променяю своих защитников ни на кого на свете», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Матч

Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)

Голы

Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар

Предупреждения:

Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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