Алексей Андронов: Бартре раздробило руку, а полиция нашла записку на месте взрыва

Корреспондент «Советского спорта» Алексей Андронов передал свежую информацию из Дортмунда, где рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник команды Марк Бартра.

Игроку в местной клинике делают операцию. Известно уже точно, что ему раздробило руку. Из легкого повреждения уже переквалифицировали его в тяжелое. Он в соответствующем отделе клиники.

Другие новости, которые сейчас активно обсуждаются здесь: записка, которую нашла полиция на месте взрыва – ее содержание пока не известно. «Боруссия» отменила тренировку на базе в среду.

Прямо сейчас в Дортмунде в полицейском комиссариате проходит пресс-конференция. Полиции везде уже очень много. На завтрашний день отменены туры по стадиону, которые обычно делаются каждый день

Очевидно, что в среду меры безопасности будут совершенно другими.

Активно циркулирует слух, что капитан команды Шмельцер сказал, что у команды нет мысли выйти завтра на игру. Впрочем, в это пока слабо верится.

Матч «Боруссия» - «Монако» сорван из-за взрыва. Хронология теракта

Корреспондент «Советского спорта» в Дортмунде: паники на стадионе и в городе нет

ВИДЕО ДНЯ: Алексей Андронов в Дортмунде возле стадиона