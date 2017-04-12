Главный тренер «Тампы» возглавит сборную Канады на ЧМ-2017 по хоккею

Главный тренер «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер возглавит сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Помогать специалисту в тренерском штабе будут Джирард Галлант, Дэйв Хэкстол и Дэйв Кинг.

Купер занял пост главного тренера «Тампы» в середине регулярного сезона 2012/2013, после увольнения с этой должности Ги Буше. До этого он возглавлял фарм-клуб «Лайтнинг» - «Норфолк Адмиралс». «Адмиралы» в сезоне 2011/2012 выиграли Кубок Колдера, а Купер выиграл «Луис Эй-Ар Пьери Мемориал Эворд» - награду лучшему тренеру сезона в АХЛ.

Ранее сообщалось, что генеральным менеджером сборной стал Рон Хэкстолл.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канадцы на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии. Первый матч на турнире канадцы проведут против чешской сборной 5 мая.