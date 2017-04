Главный тренер «Тампы» возглавит сборную Канады на ЧМ-2017 по хоккею

Главный тренер «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер возглавит сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Помогать специалисту в тренерском штабе будут Джирард Галлант, Дэйв Хэкстол и Дэйв Кинг.

Jon Cooper to coach @HC_Men at #IIHFWorlds, joined by assistants Gerard Gallant, Dave Hakstol and Dave King. https://t.co/nmbULAmi5q pic.twitter.com/bSGuKJjFK7