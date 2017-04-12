Александер Чеферин: Решение о переносе матча «Боруссия» - «Монако» было правильным

Президент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление в связи со взрывом, произошедшим в Дортмунде около автобуса местной «Боруссии».

- Я глубоко встревожен взрывами, произошедшими сегодня вечером в Дортмунде. Решение о переносе матча между «Боруссией» и «Монако» было правильным, поскольку мы всегда должны отдавать приоритет безопасности и охране всех болельщиков, представителей команд и игроков.

Хотел бы выразить искреннюю благодарность представителям двух клубов, местным властям и болельщикам за их взаимодействие, - приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что во вторник незадолго до начала четвертьфинального матча Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» рядом с клубным автобусом немецкой команды произошел взрыв. В результате инцидента пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра.

В связи с происшествием матч был перенесен на среду, 12 апреля. Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.