Пауло Дибала: Всегда мечтал о таких матчах в детстве
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Барселоной»
(3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы провели превосходную встречу, выжав максимум из
созданных нами моментов. Это определенно отличный результат. Всегда мечтал о
таких матчах в детстве. Мы очень уверенно играем, но расслабляться нельзя - на
«Камп Ноу» будет очень и очень трудно. Впрочем, у нас отличная
команда, и мы вправе ехать туда с надеждой», - приводит слова Дибалы
официальный сайт УЕФА.
Напомним, 23-летний аргентинец оформил дубль в этом матче.
Ответная игра состоится 19 апреля в Барселоне.
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция