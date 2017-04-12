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Фил Кессел: Уверен, что Малкин будет готов сыграть с «Коламбусом»

Источник:  NHL.ruКомментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел поделился мнением о возвращении в строй российского форварда команды Евгения Малкина.

- Это один из лучших в мире игроков.  Когда он в составе, мы становимся лучше... Он особенный, верно? Посмотрите, что он делает. Это топовый хоккеист, и я уверен, что он будет готов играть в среду, - передает слова Кессела официальный сайт НХЛ.

Ранее главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подтвердил информацию о том, что российский форвард сыграет в первой встрече серии плей-офф Кубка Стэнли против «Коламбус Блю Джекетс».

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