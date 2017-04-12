Андрес Иньеста: Сегодня допустили слишком много ошибок

Полузащитник «Барселоны» Андреас Иньеста прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы сможем изменить ход противостояния, если в Барселоне сделаем все как надо.

Сегодня допустили слишком много ошибок, особенно в первом тайме. Соперник наказал нас двумя голами, но во второй половине по меньшей мере на гол мы наиграли. «Юве» - хорошая команда.

Если плохо играешь, тебя наказывают. Все не так плохо, как после матча в Париже, но впереди еще одна трудная задача» - приводит слова Иньесты официальный сайт УЕФА.