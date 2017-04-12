Андрес Иньеста: Сегодня допустили слишком много ошибок
Полузащитник «Барселоны» Андреас Иньеста прокомментировал
поражение от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы сможем изменить ход противостояния, если в Барселоне
сделаем все как надо.
Сегодня допустили слишком много ошибок, особенно в первом
тайме. Соперник наказал нас двумя голами, но во второй половине по меньшей мере
на гол мы наиграли. «Юве» - хорошая команда.
Если плохо играешь, тебя наказывают. Все не так плохо, как после матча в Париже, но впереди еще одна трудная задача» - приводит слова Иньесты официальный сайт УЕФА.
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция