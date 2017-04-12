«Терек» начал подготовку к матчу с «Оренбургом» (видео)
Футболисты «Терека» возобновили тренировочный процесс после
выходного дня.Таким образом, коллектив чеченской команды начал подготовку к
матчу 23-го тура с «Оренбургом».
Олег Иванов на футбольное поле не выходил, футболист проходил процедуры у клубных врачей. Габриэль Торже продолжает восстанавливаться и пока занимается по индивидуальной программе. В целом тренировка носила восстановительный характер без тяжелых физических нагрузок.
Напомним, матч «Оренбург» - «Терек» состоится 16 апреля и начнется в 12:30 по московскому времени.
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