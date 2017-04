Тото и Сьюзи Вольф стали родителями

Гоночный директор «Мерседеса» Тото Вольф и его жена, бывшая пилотесса «Уильямс» Сьюзи стали родителями.

«Вчера мы с Тото отпраздновали появление на свет здорового малыша Вольф. Это просто взрыв счастья и любви», - написала Сьюзи в твиттере.

Yesterday Toto & I welcomed a healthy Baby Wolff to the world. Could burst with happiness & love! 💙 pic.twitter.com/UVWWsNveqy