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Паскаль Верляйн сядет за руль «Заубера» в Бахрейне

Источник:  «Заубер»Комментарии

Немецкий гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн сядет за руль своего болида в Бахрейне, сообщает официальный сайт швейцарской команды.

На протяжении первых двух Гран-при сезона в Австралии и Китае его в машине заменял резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци.

 Паскаль попал в серьезную аварию на Гонке чемпионов-2017 и получил перелом шейного позвонка.

Напомним, гонка в Бахрейне состоится в ближайшее воскресенье, 16 апреля.

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