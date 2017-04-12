Паскаль Верляйн сядет за руль «Заубера» в Бахрейне

Немецкий гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн сядет за руль своего болида в Бахрейне, сообщает официальный сайт швейцарской команды.

На протяжении первых двух Гран-при сезона в Австралии и Китае его в машине заменял резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци.

Паскаль попал в серьезную аварию на Гонке чемпионов-2017 и получил перелом шейного позвонка.

Напомним, гонка в Бахрейне состоится в ближайшее воскресенье, 16 апреля.