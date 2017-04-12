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«Атланта» одержала пятую победу кряду, разгромив «Шарлотт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта» дома разгромила «Шарлотт» со счетом 103:76 (38:26, 25:18, 21:17, 19:15).

Самым результативным в матче стал защитник гостевой команды Джереми Лэмб. В его активе 21 очко.

«Атланта» одержала пятую победу кряду и занимает пятое место в Восточной конференции, а «Шарлотт» в ней же расположилась на 11-й строчке.

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Атланта - Шарлотт - 103:76

Место и дата

12 апреля 02:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция

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