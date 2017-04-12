«Атланта» одержала пятую победу кряду, разгромив «Шарлотт»
В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта» дома разгромила
«Шарлотт» со счетом 103:76 (38:26, 25:18, 21:17, 19:15).
Самым результативным в матче стал защитник гостевой команды
Джереми Лэмб. В его активе 21 очко.
«Атланта» одержала пятую победу кряду и занимает пятое место
в Восточной конференции, а «Шарлотт» в ней же расположилась на 11-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
12 апреля 02:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически