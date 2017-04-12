Артем Анисимов: Я полностью восстановился и готов играть

Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов сообщил, что полностью восстановился и готов принять участие в первом матче серии плей-офф НХЛ.

«Я чувствую себя хорошо, я счастлив принять участие в полноценной тренировке с командой. Я готов играть. Было тяжело смотреть со стороны на матчи, но я понимал, что это хорошо для моей ноги, которая должна была полностью восстановиться от повреждения, дав мне возможность вернуться», - приводит слова Анисимова официальный сайт НХЛ.

28-летний нападающий получил травму колена в середине марта и пропустил 13 последних игр команды в регулярном чемпионате.

Напомним, в первом раунде плей-офф Западной конференции «Чикаго» сыграет с «Нэшвиллом».