Артем Анисимов: Я полностью восстановился и готов играть
Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов сообщил, что
полностью восстановился и готов принять участие в первом матче серии плей-офф
НХЛ.
«Я чувствую себя хорошо, я счастлив принять участие в
полноценной тренировке с командой. Я готов играть. Было тяжело смотреть со
стороны на матчи, но я понимал, что это хорошо для моей ноги, которая должна
была полностью восстановиться от повреждения, дав мне возможность
вернуться», - приводит слова Анисимова официальный сайт НХЛ.
28-летний нападающий получил травму колена в середине марта
и пропустил 13 последних игр команды в регулярном чемпионате.
Напомним, в первом раунде плей-офф Западной конференции
«Чикаго» сыграет с «Нэшвиллом».
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