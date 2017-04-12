«Атлетико» – «Лестер Сити». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Лестер Сити».

Встреча пройдет на поле стадиона «Висенте Кальдерон» в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы по сумме двух встреч (4:2) обыграли немецкий «Байер», а «лисы» оказались сильнее «Севильи» (3:2 – по сумме двух встреч).

Стоит отметить, что ранее обе команды между собой никогда не встречались.