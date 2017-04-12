«Атлетико» – «Лестер Сити». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико»
сыграет с «Лестер Сити».
Встреча пройдет на поле стадиона «Висенте Кальдерон» в
Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы по сумме двух
встреч (4:2) обыграли немецкий «Байер», а «лисы» оказались сильнее «Севильи» (3:2
– по сумме двух встреч).
Стоит отметить, что ранее обе команды между собой никогда не встречались.
Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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