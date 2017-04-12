«Бавария» – «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария»
сыграет с мадридским «Реалом».
Встреча пройдет на поле «Альянц Арены» в Мюнхене и начнется в
21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Карло
Анчелотти по сумме двух встреч (10:2) разгромили лондонский «Арсенал», а «сливочные»
победили «Наполи» (6:2 – по сумме двух встреч).
Добавим, что в последний раз эти команды встречались 4 августа минувшего года в матче коммерческого турнира «Международный кубок чемпионов», тогда победу с минимальным счетом одержала команда Зинедина Зидана.
Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически