«Бавария» – «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом».

Встреча пройдет на поле «Альянц Арены» в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти по сумме двух встреч (10:2) разгромили лондонский «Арсенал», а «сливочные» победили «Наполи» (6:2 – по сумме двух встреч).

Добавим, что в последний раз эти команды встречались 4 августа минувшего года в матче коммерческого турнира «Международный кубок чемпионов», тогда победу с минимальным счетом одержала команда Зинедина Зидана.