СКА – «Металлург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В рамках третьего матча финальной серии Кубка Гагарина СКА
сыграет с магнитогорским «Металлургом».
Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и
начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, счет в серии 1:1, в первом матче подопечные Олега Знарка обыграли команду из Магнитогорска со счетом 5:4, а во втором - «Магнитка» одержала победу со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
12 апреля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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