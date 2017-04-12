СКА – «Металлург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В рамках третьего матча финальной серии Кубка Гагарина СКА сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, счет в серии 1:1, в первом матче подопечные Олега Знарка обыграли команду из Магнитогорска со счетом 5:4, а во втором - «Магнитка» одержала победу со счетом 3:1.