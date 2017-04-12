«Денвер» на выезде обыграл «Даллас»
В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» на домашней
площадке уступил «Денверу» со счетом 91:109 (26:23, 18:34, 31:26, 16:26).
Самым результативным стал игрок домашней команды Дирк
Новицки, в его активе 21 очко.
«Даллас» потерпел девятое поражение в десяти последних
матчах и занимает 11-е место в Западной конференции, а «Денвер» в ней же расположился
на девятой строчке.
В следующем матче «Наггетс» 13 апреля на выезде сыграет с «Оклахомой»,
а «Маверикс» в этот же день встретится с «Мемфисом».
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Место и дата
12 апреля 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
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