Александр Бубнов: Криштиану Роналду уже не торт? Я так не думаю
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
предстоящего матча «Бавария» - «Реал», который состоится в рамках 1/4 финала
Лиги чемпионов.
«Бавария» больше всех владеет мячом в нынешнем розыгрыше и
имеет наименьший процент брака в передачах. Думаю, что и в матче с «Реалом» они
будут доминировать. На мой взгляд, «Бавария» при Анчелотти играет лучше, чем
при Гвардиоле.
Кроме того, не будем забывать, что Анчелотти недавно работал
в «Реале» и всех хорошо знает. Более того, его ассистентом был Зидан, которого
он близко знает, как тренера.
Что противопоставит «Реал»? Своих звезд в атаке. В их атакующей группе – мастера высочайшего класса, которые могут решить матч в одиночку. Криштиану Роналду уже не торт? Я так не думаю. Главное, что он не потерял в скорости и резкости. Пока эти качества при нем, все будет в порядке. И все-таки считаю фаворитом «Баварию»: 60 на 40 или 55 на 45», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, матч «Бавария» - «Реал» состоится сегодня, 12 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция