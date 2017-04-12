Александр Бубнов: Криштиану Роналду уже не торт? Я так не думаю

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Бавария» - «Реал», который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» больше всех владеет мячом в нынешнем розыгрыше и имеет наименьший процент брака в передачах. Думаю, что и в матче с «Реалом» они будут доминировать. На мой взгляд, «Бавария» при Анчелотти играет лучше, чем при Гвардиоле.

Кроме того, не будем забывать, что Анчелотти недавно работал в «Реале» и всех хорошо знает. Более того, его ассистентом был Зидан, которого он близко знает, как тренера.

Что противопоставит «Реал»? Своих звезд в атаке. В их атакующей группе – мастера высочайшего класса, которые могут решить матч в одиночку. Криштиану Роналду уже не торт? Я так не думаю. Главное, что он не потерял в скорости и резкости. Пока эти качества при нем, все будет в порядке. И все-таки считаю фаворитом «Баварию»: 60 на 40 или 55 на 45», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Бавария» - «Реал» состоится сегодня, 12 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.