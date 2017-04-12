Александр Бубнов: Козырь «Лестера» в том, что их не считают фаворитами

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Бавария» - «Реал», который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я бы не говорил, что у «Лестера» нет шансов в этой паре. Они очень даже весомые – 30 процентов. Их козырь в том, что их не считают фаворитами, да и терять им нечего. Плюс решена проблема в чемпионате: до вылета «лисам» далеко и это им должно помочь. Тем более «Лестер» играет в гостях первый матч. Это еще больше повышает их шансы.

Думаю, что для Симеоне – это последний шанс выиграть Лигу чемпионов с «Атлетико». Команда плохо начала сезон. Говорили о кризисе идей и эмоций у Симеоне? Возможно, это действительно имело место, но сейчас команда в порядке. «Атлетико», конечно, фаворит и более классная команда, но я бы не стал заранее хоронить «Лестер». В двух матчах может случиться что угодно. «Атлетико» мучился с «Севильей» в чемпионате? Мучился. А «Лестер» прошел ее в 1/8 финала Лиге чемпионов? Прошел», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Атлетико» - «Лестер Сити» состоится сегодня, 12 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.