Срыв игры «Боруссия» - «Монако» из-за взрыва бомб и «сухая» победа «Юве» над «Барсой». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

Вчерашний матч «Боруссии» с «Монако» перенесен на сегодняшний вечер из-за взорвавшихся бомб возле командного автобуса дортмундцев.

В результате взрыва пострадал защитник «шмелей» Марк Бартра по информации нашего корреспондента Алексея Андронова, который сейчас находится в Дортмунде, у испанца травма руки.

Daily Mail заявила, что три бомбы были взорваны при помощи мобильного телефона.

Жители Дортмунда предложи ночлег болельщикам «Монако», задержавшимся на сутки в городе ради любимой команды.

А руководство «Монако» объявило, что вернет деньги тем болельщикам, которые не смогут посетить перенесенную встречу,а также выплатит до 80 евро тем, кто остался переночевать в городе.

Дубль Пауло Дибалы помог «Ювентусу» «всухую» разгромить «Барселону».

Наставник сине-гранатовых Луис Энрике после матча посетовал на удачу, которая отвернулась от каталонцев.

А главный тренер «старой сеньоры» Массимилиано Аллегри заявил, что его команда сыграла превосходно.

Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и его соотечественник, форвард «Чикаго» Артем Анисимов восстановились после травм и скорее всего примут участие в стартовых матчах первого раунда плей-офф НХЛ.

Главный тренер «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер возглавит сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

Цитата дня: «Криштиану Роналду уже не торт? Я так не думаю», - Александр Бубнов о предстоящем матче «Бавария» - «Реал».

Видео дня: Алексей Андронов в Дортмунде возле стадиона

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