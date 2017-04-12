Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит-2- : -Тамбов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Лестер Сити
Футбол  Динамо- : -Химки
Футбол  Боруссия- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Срыв игры «Боруссия» - «Монако» из-за взрыва бомб и «сухая» победа «Юве» над «Барсой». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

Вчерашний матч  «Боруссии» с «Монако» перенесен на сегодняшний вечер из-за взорвавшихся бомб возле командного автобуса дортмундцев.

В результате взрыва пострадал защитник «шмелей» Марк Бартра по информации нашего корреспондента Алексея Андронова, который сейчас находится в Дортмунде, у испанца травма руки.

Daily Mail заявила, что три бомбы были взорваны при помощи мобильного телефона.

Жители Дортмунда предложи ночлег болельщикам «Монако», задержавшимся на сутки в городе ради любимой команды.

А руководство «Монако» объявило, что вернет деньги тем болельщикам, которые не смогут посетить перенесенную встречу,а также выплатит до 80 евро тем, кто остался переночевать в городе. 

Дубль Пауло Дибалы помог «Ювентусу» «всухую» разгромить «Барселону».

Наставник сине-гранатовых Луис Энрике после матча посетовал на удачу, которая отвернулась от каталонцев.

А главный тренер «старой сеньоры» Массимилиано Аллегри заявил, что его команда сыграла превосходно.

Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и его соотечественник, форвард «Чикаго» Артем Анисимов восстановились после травм и скорее всего примут участие в стартовых матчах первого раунда плей-офф НХЛ. 

Главный тренер «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер возглавит сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

Цитата дня: «Криштиану Роналду уже не торт? Я так не думаю», - Александр Бубнов о предстоящем матче «Бавария» - «Реал».

Видео дня: Алексей Андронов в Дортмунде возле стадиона

Обязательно к прочтению:  

Матч «Боруссия» - «Монако» сорван из-за взрыва. Хронология теракта

«Боруссия» - «Монако» и еще 6 матчей, отмененных из-за взрывов

«Барса», опять?! «Ювентус» разгромил сине-гранатовых

После такого лучше молчать. Как РФПЛ намудрила с днем финала Кубка России

Сверху видно все: за кого болеют в космосе?

Борис Майоров: Сейчас СКА – лидер финальной серии. Однозначно!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Козырь «Лестера» в том, что их не считают фаворитамиФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Бавария» - «Реал», который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.Александр Бубнов: Криштиану Роналду уже не торт? Я так не думаюФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Бавария» - «Реал», который состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.«Бавария» – «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом».«Атлетико» – «Лестер Сити». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Лестер Сити».Артем Анисимов: Я полностью восстановился и готов игратьРоссийский форвард «Чикаго» Артем Анисимов сообщил, что полностью восстановился и готов принять участие в первом матче серии плей-офф НХЛ.«Боруссия» - «Монако» и еще 6 матчей, отмененных из-за взрывов (видео)«Боруссия» - «Монако» и еще 6 матчей, отмененных из-за взрывов (видео)«Советский спорт» вспоминает футбольные поединки, которые не состоялись, либо были перенесены на другое время из-за террористических актов.Бартра, выздоравливай!Бартра, выздоравливай!«Советский спорт» подробнее пишет о 26-летнем пациенте дортмундской больницы – защитнике Марке Бартре.Андрес Иньеста: Сегодня допустили слишком много ошибокПолузащитник «Барселоны» Андреас Иниеста прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Фил Кессел: Уверен, что Малкин будет готов сыграть с «Коламбусом»Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел поделился мнением о возвращении в строй российского форварда команды Евгения Малкина.Пауло Дибала: Всегда мечтал о таких матчах в детствеФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Александер Чеферин: Решение о переносе матча «Боруссия» - «Монако» было правильнымПрезидент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление в связи со взрывом, произошедшим в Дортмунде около автобуса местной «Боруссии».Daily Mail: Три бомбы были взорваны при помощи мобильного телефонаDaily Mail: Три бомбы были взорваны при помощи мобильного телефона«Советский спорт» продолжает знакомить читателей со всеми подробностями об инциденте в Дортмунде.Алексей Андронов: Бартре раздробило руку, а полиция нашла записку на месте взрываКорреспондент «Советского спорта» передал свежую информацию из Дортмунда, где рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник команды Марк БартраДжанлуиджи Буффон: Понравился наш настрой, с первых минут играли без страхаГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Массимилиано Аллегри: Мы сделали важный шаг на пути к нашей цели - выходу в финалГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.«Монако» вернет деньги болельщикам, которые не смогут посетить перенесенный матч ЛЧФутбольный клуб «Монако» вернет деньги болельщикам, которые приехали в Дортмунд на матч Лиги чемпионов, но не смогут его посетить из-за переноса, сообщает официальный сайт монегасков.Луис Энрике: Удача сегодня отвернулась от насГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.«Ювентус» продлил домашнюю беспроигрышную серию в еврокубках до 22 матчейСегодня «Ювентус» обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Счет матча – 3:0 в пользу «Ювентуса».«Барса», опять?! «Ювентус» разгромил сине-гранатовых«Барса», опять?! «Ювентус» разгромил сине-гранатовых«Барселона» снова крупно проиграла на выезде в плей-офф Лиги чемпионов – после разгрома от «ПСЖ» случилось жестокое фиаско в матче с «Юве».Крэйг Шекспир: «Лестер» приехал за результатом, а не ради формального участияГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от матча против «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Алексей Андронов: Бартре раздробило руку, а полиция нашла записку на месте взрыва
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Понравился наш настрой, с первых минут играли без страха
Футбол
Массимилиано Аллегри: Мы сделали важный шаг на пути к нашей цели - выходу в финал
Футбол
Луис Энрике: Удача сегодня отвернулась от нас
все новости
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
Артём Анисимов
Артём Анисимоввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости