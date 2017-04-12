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«Анжи» планирует укомплектовать команду собственными воспитанниками

Источник:  «Известия»Комментарии

Руководство «Анжи» планирует в трехлетний период полностью укомплектовать состав команды собственными воспитанниками и в будущем делать упор на развитие своей академии, а не на приобретение легионеров, сообщают «Известия».

- В команде уже произошли серьезные перемены, - рассказал председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили. - Клуб покинули многие дорогостоящие легионеры, и сейчас перед нами стоит одна глобальная цель - развить футбол в регионе. У нас была встреча с правительством республики, на которой нам пообещали всяческое содействие с их стороны. Мне нравится, что руководство «Анжи» нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежь. Перед нами не стоит задачи сделать «здесь и сейчас». Дан трехлетний период, в течение которого нужно сделать упор на привлечение в команду максимального количества воспитанников академии. Мы пойдем обособленным путем. Да, он будет не самым легким, но это будет наш, особый вектор развития. 

Напомним, что после 22 туров махачкалинский клуб занимает 12-е место в чемпионате России, в активе команды 24 очка. В следующем туре «Анжи» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 15 апреля в Махачкале.  

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