Защитник «Боруссии» Марк Бартра перенес операцию на руке, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил перелом лучевой кости во время взрыва, который произошел вчера рядом с автобусом «Боруссии». В это время игроки немецкого клуба направлялись к стадиону «Сигнал Идуна Парк», на котором должен был пройти матч 1/4 финала лиги чемпионов с «Монако». В итоге матч был перенесен на среду, 12 апреля.

- Мы все в шоке, и все наши мысли с Марком. Мы надеемся, что он скоро выздоровеет, - сказал капитан «Боруссии» Марсель Шмельцер.

Кроме перелома руки у Бартра зафиксированы осколочные ранения в правой руке.