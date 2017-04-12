Полиция Германии: Возможно, это была целенаправленная атака на автобус «Боруссии»

Начальник полиции Дортмунда Грегор Ланге и прокурор Сандра Люке рассказали о первых результатах расследования взрыва около автобуса «Боруссии».

Пока представители полиции не утверждают, что это было террористическое нападение.

- Пока мы не знаем всей предыстории нападения. Возможно, это была целенаправленная атака на автобус футбольной команды. Вчера вечером в районе отеля, в котором находилась команда,произошло три взрыва. В это время футболисты были в автобусе и направлялись на стадион, - сообщил Ланге.

Прокурор Люке подтвердила, что на месте взрыва была обнаружена записка. По ее словам, «в настоящее время проверяется ее подлинность».

В связи со сложившейся ситуацией, были предприняты меры для защиты обоих клубов - «Боруссии» и «Монако».

- Стадион и прилегающая к нему территория находятся под контролем полиции. Мы сделаем все, чтобы перенесенная игра прошла в безопасности. На матче будет очень много полиции, - добавил Ланге.

Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк Бартра.