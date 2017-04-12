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Вторая команда «Локомотива» получит название «Локомотив-Казанка»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как будет называться вторая команда «железнодорожников».

- Вторая команда - дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Мы активно готовимся к запуску проекта. До презентации и заявки в ПФЛ не хотелось бы раскрывать всех секретов. Но можно говорить о том, что команда получит название «Локомотив-Казанка», в котором вторая часть - дань прародителю нашего футбольного клуба.

«Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе сегодняшней «молодежки». Домашние матчи будут проводиться на Малой спортивной арене в Черкизове. На лето запланированы работы по укладке синтетического газона последнего поколения. Что касается тренерского состава, то в настоящее время рассматривается ряд кандидатур, - сказал Геркус ТАСС. 

Добавим, что «Казанка» - самое первое название столичного клуба, под ним в 1922 году была основана команда при Московско- Казанской железной дороге.

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