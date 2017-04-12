Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит-2- : -Тамбов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Лестер Сити
Футбол  Динамо- : -Химки
Футбол  Боруссия- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рене Фазель: Клубы обязаны дать возможность ведущим хоккеистам сыграть на Олимпиаде

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что клубы обязаны отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в 2018 году.

- Наши правила ясны для всех - все клубы являются частью процесса, связанного с перерывом на матчи национальных сборных. И каждый клуб обязан предоставить игроков для их участия в составе сборных на Олимпиаде, - сказал Фазель ТАСС.

По словам главы IIHF, лиги сами решают, приостанавливать им чемпионат на время олимпийского турнира или нет.

- Если они решают продолжать чемпионат без ведущих игроков, то они сами думают, проводить им турнир или нет, и с нашей стороны вмешательства никакого нет. Но я знаю, к примеру, что шведы сделают паузу в чемпионате, если игроки НХЛ в Пхенчхан не приедут, - добавил Фазель. 

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Анисимов: Я полностью восстановился и готов игратьРоссийский форвард «Чикаго» Артем Анисимов сообщил, что полностью восстановился и готов принять участие в первом матче серии плей-офф НХЛ.Евгений Малкин: В первой игре постараюсь сделать все возможноеНападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о восстановлении после травмы плеча, из-за которой он пропустил 13 матчей.Сидни Кросби: Мы сохранили прошлогодний состав и хотим воспользоваться новым шансом в Кубке СтэнлиФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что команда готова к плей-офф и повторению прошлогоднего результата.Владислав Третьяк: Приезд Овечкина? Все возможно, но ФХР будет уважать правила НХЛПрезидент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в вопросе приглашения игроков из НХЛ на Олимпийские игры федерация будет учитывать правила лиги.«Без паники! Никита Кучеров поедет в Кельн». Инсайды по чемпионату мира (видео)«Без паники! Никита Кучеров поедет в Кельн». Инсайды по чемпионату мира (видео)А что вы так всполошились? Кто сказал, что Никита Кучеров не приедет на чемпионат мира? Покажите мне этого человека!«Ванкувер» отправил Голдобина в АХЛ«Ванкувер» отправил российского нападающего Николая Голдобина в фарм-клуб АХЛ «Ютика», сообщает пресс-служба команды.Владимир Тарасенко: Мы хотим пройти в плей-офф до конца. Верим в Кубок СтэнлиВладимир Тарасенко: Мы хотим пройти в плей-офф до конца. Верим в Кубок СтэнлиОдин из лучших снайперов лиги Владимир Тарасенко дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Сент-Луисе.«Лос-Анджелес» уволил генерального менеджера и главного тренераГлавный тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес» Дэррил Саттер отправлен в отставку, сообщает пресс-служба команды. Вместе с ним свой пост покинул генеральный менеджер Дин Ломбарди.Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом розыгрыша Кубка СтэнлиБукмекерские конторы выставили котировки на стартующий 13 апреля плей-офф НХЛ.10 лучших сэйвов НХЛ сезона 2016/2017Национальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших сэйвов регулярного чемпионата сезона 2016/2017.Бывший защитник «Ак Барса» Пайгин заключил контракт с «Эдмонтоном»«Эдмонтон» заключил двухлетний контракт новичка с российским защитником Зиятом Пайгиным, сообщается на официальном сайте клуба.10 лучших голов НХЛ сезона 2016/2017Национальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших голов регулярного чемпионата сезона 2016/2017.Андерсон, Клефбом и Пойнт – три звезды недели в НХЛГолкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.Дежарден отстранен от должности главного тренера «Ванкувера»Уилли Дежарден отстранен от должности главного тренера «Ванкувера», сообщает официальный твиттер клуба НХЛ.Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на ЧМ-2017Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров еще не знает, сыграет ли за национальную команду на чемпионате мира по хоккею 2017 года.Владимир Соботка: КХЛ – хорошая лига. Многие из СКА попали бы в НХЛВладимир Соботка: КХЛ – хорошая лига. Многие из СКА попали бы в НХЛКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе взял интервью у форварда «Блюз» Владимира Соботки.Прощальное чудо в Детройте: гол со 107-й попытки и 31 осьминог на льдуПрощальное чудо в Детройте: гол со 107-й попытки и 31 осьминог на льдуРайли Шихэна прорвало в очень памятной игре для «Ред Уингз». Команда в последний раз вышла на лед легендарной «Джо Луис Арены».Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи»Как сообщает Газета.ru, нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи».Кучеров занял второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал обладателем «Морис Ришар Трофи» – приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.Определились все пары первого раунда Кубка СтэнлиЗавершился регулярный чемпионат НХЛ. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Хоккей
Артем Анисимов: Я полностью восстановился и готов играть
Футбол
Александер Чеферин: Решение о переносе матча «Боруссия» - «Монако» было правильным
Хоккей
Главный тренер «Тампы» возглавит сборную Канады на ЧМ-2017 по хоккею
Футбол
Алексей Андронов: Бартре раздробило руку, а полиция нашла записку на месте взрыва
все новости
Рене Фазель
Рене Фазельвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости