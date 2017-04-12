Рене Фазель: Клубы обязаны дать возможность ведущим хоккеистам сыграть на Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что клубы обязаны отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в 2018 году.

- Наши правила ясны для всех - все клубы являются частью процесса, связанного с перерывом на матчи национальных сборных. И каждый клуб обязан предоставить игроков для их участия в составе сборных на Олимпиаде, - сказал Фазель ТАСС.

По словам главы IIHF, лиги сами решают, приостанавливать им чемпионат на время олимпийского турнира или нет.

- Если они решают продолжать чемпионат без ведущих игроков, то они сами думают, проводить им турнир или нет, и с нашей стороны вмешательства никакого нет. Но я знаю, к примеру, что шведы сделают паузу в чемпионате, если игроки НХЛ в Пхенчхан не приедут, - добавил Фазель.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.