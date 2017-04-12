Раймон Доменек: Игрокам «Боруссии» труднее, они ведь были свидетелями взрыва

Бывший тренер сборной Франции о психологических проблемах игроков «Боруссии» и «Монако» в связи с переносом матча Лиги чемпионов.

На вопрос газеты L’Equipe, что должны делать тренеры «Боруссии» и «Монако» в такой ситуации, бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек ответил так: «То, что и сделал Жардим (тренер «Монако»): сразу после объявления о переносе матча устроил тренировку – чтобы отвлечь игроков от происшедшего. Думаю, потом он опросит игроков, как они хотят провести день матча. К примеру, когда надо накрыть завтрак. Важно, чтобы игроки не сидели без дела, что-то делали чисто физически - ведь целый день накануне настраивались на матч, который так и не состоялся. Это поможет повторной мобилизации».

На вопрос, труднее ли будет снова настроиться игрокам «Боруссии», чем «Монако», Доменек ответил утвердительно: «Да, они ведь были свидетелями взрыва, как ранило одного из команды. Возникают мысли, что такое могло случиться с каждым. Кто-то может излишне переживать… Жардим постарается воспользоваться таким состоянием немцев. Весь день перед матчем психологически будет для них трудным. Хотя, как только приедут на стадион, сразу увидят и услышат поддержку шестидесяти пяти тысяч болельщиков…»

Вчерашний первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» из-за теракта в Дортмунде был перенесен на сегодня. Когда «Боруссия» ехала на стадион из отеля, на первом же повороте около автобуса произошло три взрыва. В результате у автобуса разлетелось боковое стекло и осколками ранило защитника Марка Бартра.