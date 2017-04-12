Джанни Инфантино: ФИФА осуждает инциденты в Дортмунде

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением по поводу взрывов перед матчем «Боруссии» в Дортмунде с «Монако» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мысли каждого из нас в ФИФА связаны с Дортмундом и болельщиками «Боруссии» после таких тревожных событий. Мы внимательно следим за состоянием Марка Бартра и желаем ему скорейшего выздоровления. ФИФА осуждает инциденты в Дортмунде, все мы в ожидании подробностей случившегося, - цитирует Инфантино ФИФА.

Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк Бартра.

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