Сергей Бобровский: Для меня очень важную роль сыграло здоровье

Один из лучших вратарей лиги Сергей Бобровский дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье БРАГИЛЕВСКОЙ.

- Можно ли сказать, что это самый удачный сезон в вашей карьере?

- Сложно пока делать выводы, если честно. Впереди – плей-офф. Самое главное испытание для нас. А оценки будем давать уже после сезона.

- Чем можно объяснить успех ваш лично и команды?

- Лично для меня очень важную роль сыграло здоровье. Очень волновался перед этим сезоном. Это ведь ненормально, когда три сезона подряд получаешь травму паха. В этом плане я очень рад, что свою главную задачу я выполнил – провел полностью регулярный чемпионат.

! Полное интервью Сергея Бобровского – скоро на Sovsport.ru