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Сергей Бобровский: Первые два года было сложно в НХЛ без русских ребят

Наталья Брагилевская , Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Один из лучших вратарей лиги Сергей Бобровский дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье БРАГИЛЕВСКОЙ.

- Как вам удалось стабилизировать здоровье? Ведь травма паха носит хронический характер.
- Я работал с нужными людьми. Готовился, уделял этому внимание. Все равно я становлюсь старше, узнаю больше о себе. Теперь я лучше чувствую свое тело.

- Раньше в вашей команды было много русских. Теперь вы остались один. Не мешает, что круг общения сузился?
- Сейчас уже нет проблем с английским языком. Чувствую себя комфортно. Все в порядке. Вот в первые два года в НХЛ было бы сложно без русских ребят.

! Полное интервью Сергея Бобровского – скоро на Sovsport.ru

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