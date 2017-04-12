Константин Генич: «Ювентус» преподал «Барселоне» самый настоящий мастер-класс

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал результат матча «Ювентус» - «Барселона» (3:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус» просто лучше играет в футбол и преподал «Барселоне» самый настоящий мастер-класс.

Последний раз такое безоговорочное преимущество одной команды над другой в тактическом плане я видел на Евро-2016. Это был матч Италия – Испания, в котором Антонио Конте под орех разделал Висенте Дель Боске. Сегодня была похожая история, когда Массимилиано Аллегри преподал тактический урок Луису Энрике. Кто-то скажет, что Аллегри не первый, кому это удалось. Но то, как это сделал «Ювентус», было по-настоящему ярко, грамотно и, как сказал Валерий Карпин, на «спокойняке». Туринцы играли на удивление хладнокровно, зная, что нужно делать и, главное, как. Да, «Барселона» уже отыгрывалась после такого поражения, но второй сумасшедший камбэк вряд ли возможен. Во-первых, Аллегри не допустит ошибок Эмери. Во-вторых, «Ювентус» – не «ПСЖ». Туринцы чувствуют себя гораздо увереннее и солиднее.

За два года, прошедшие с финала Лиги чемпионов, «Барселона» стала слабее. В отличие от «Ювентуса», который уже можно поздравлять с выходом в полуфинал, - написал Генич в своей колонке на «Матч ТВ».

Напомним, ответная игра состоится 19 апреля в Барселоне.