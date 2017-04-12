Никита Баженов: Не хочу быть тренером. Они седеют и лысеют за год

Нападающий «Долгопрудного» Никита Баженов рассказал, что в будущем не хочет быть тренером.

- Мне еще рано думать о завершении карьеры. По сути, только недавно начал в футбол играть. Физически я себя отлично чувствую, и при должном отношении к себе и здоровью можно еще долго играть. Благо, примеров полно.

- После окончания карьеры планируете остаться в футболе? Тренером? Скаутом?

- Сначала не думал об этом. Вернее, думал, и мне не хотелось углубляться в тренерскую профессию. Посмотришь на бедных тренеров: постоянный стресс и все остальное. Седеют и лысеют за год. Не очень радуют такие перспективы. А с другой стороны, жизнь такая штука: сегодня ты говоришь одно, а потом раз – и ты этим занимаешься, так бывает. Поэтому загадывать не стану, - цитирует Баженова еженедельник «Футбол».

Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Сатурн», «Спартак» и «Томь». Сейчас нападающий является игроком клуба ПФЛ «Долгопрудный».