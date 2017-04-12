Люк Шоу: С нашим составом мы непобедимы в Лиге Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о важности матчей с «Андерлехтом» в ¼ финала Лиги Европы.

«В матче с «Сандерлендом» мы одержали отличную победу и по-настоящему важную, – сказал левый защитник «Манчестер Юнайтед». – Нам нужно было выигрывать, чтобы продолжать борьбу за первую четверку. И этот матч должен был дать победный импульс на концовку сезона.

Сейчас каждый матч имеет большое значение, но игра в четверг с «Андерлехтом» крайне важна. Теперь ко всем матчам в Лиге Европы нам нужно относиться как к финалу. Мы хотим выиграть этот турнир.

Лига Европы – важный турнир для нас. Это возможность выиграть трофей и шанс попасть в Лигу чемпионов. С нашим составом мы непобедимы», – приводит Sky Sports слова Шоу.

Напомним, матч «Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 13 апреля на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе. Начало – 22:05 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча