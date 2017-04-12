День в истории. Луису Адриано - 30!

Сегодня празднует свой день рождения нападающий «Спартака» Луис Адриано. Футболисту исполняется 30 лет.

Бразильский нападающий выступает за красно-белых с января 2017 года. За это время он провел за «Спартак» три матча и забил один мяч. До этого нападающий выступал за «Милан», «Шахтер» и «Интернасьонал».

За сборную Бразилии Адриано провел четыре матча, но результативными действиями не отметился.

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил футболиста с днем рождения.

«Поздравляем Луиса Адриано с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!», - говорится в поздравлении клуба.