Александр Тихонов: Касперович не справился и не оправдал доверия

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов признал, что ошибся, поддержав кандидатуру Александра Касперовича при выборе главного тренера сборной России.

«Я в свое время поддержал кандидатуру Саши на пост главного тренера. Он очень хорошо показал себя в работе с юниорами, молодежной командой. Но иногда власть портит людей.

Я считаю, что он не справился и не оправдал доверия. Ему не удалось сплотить коллектив, разрешить противоречия между группами подготовки. Это был ошибочный путь.

Должна быть единая команда, а мы, к великому сожалению, потеряли время. Я готов извиниться за Сашу, за то, что верил в него, а у него не получилось», – заявил Тихонов.