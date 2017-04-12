Кучина примет участие на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

Пресс-служба Бриллиантовой лиги подтвердила участие чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Кучиной на этапе турнира в американском Юджине.

Вчера Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила, что допустила семь российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Среди них - Мария Кучина и Сергей Шубенков.

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

Этап Бриллиантовой лиги в Юджине пройдет с 26 по 27 мая.