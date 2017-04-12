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Ахо, Рантанен и Хонка сыграют за сборную Финляндии на ЧМ-2017

Источник:  Ассоциация хоккея ФинляндииКомментарии

Форварды Себастьян Ахо («Каролина»), Микко Рантанен («Колорадо»), а также защитник Юлиус Хонка («Даллас») сыграют за сборную Финляндии на чемпионате мира 2017 года в Кельне и Париже.

19-летний Ахо в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал 49 (24+25) очков в 82 матчах при показателе полезности «–1» и 26 минутах штрафа. Чемпион мира среди молодежи выступал за сборную Финляндии на прошлогоднем чемпионате мира в Санкт-Петербурге и Москве и выиграл вместе с командой серебряные медали.

20-летний Рантанен набрал 38 (20+18) очков в 75 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–25» и 22 минутах штрафа. Рантанен также играл за сборную на чемпионате мира в России.

 21-летний Хонка большую часть сезона провел в АХЛ за «Техас Старз» и в 50 матчах набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «–4» и 59 минутах штрафа. В НХЛ на его счету 5 (1+4) очков в16 матчах. Хонка впервые сыграет за национальную команду.

Напомним,  на групповом этапе Финляндия сыграет в Париже с Белоруссией (5 мая), Францией (7 мая), Чехией (8 мая), Словенией (10 мая), Норвегией (13 мая), Швейцарией (14 мая) и Канадой (16 мая).

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