Максим Карпов: «Динамо» не взяло Кубок Гагарина, значит, играло плохо

Форвард «Динамо» Максим Карпов подвел итоги сезона, в котором бело-голубые заняли третье место в Западной конференции, после чего дошли до второго раунда плей-офф, где проиграли в пяти матчах серию со СКА.

– Как оцениваете свою игру и игру команды в целом?

– Мы молодцы, что заняли третье место и вышли в плей-офф, но Кубок мы не взяли, значит, играли плохо. Все-таки самое главное – это плей-офф, а регулярный чемпионат не столь важен. Говорить о своей игре считаю не правильным, пусть оценивают болельщики и тренерский штаб.

– Что помешало «Динамо» бороться дальше?

– Сами виноваты, что не смогли забить. Забросили бы больше шайб - выиграли бы и шли дальше. Надо было просто забивать больше.