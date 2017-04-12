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Максим Карпов: «Динамо» не взяло Кубок Гагарина, значит, играло плохо

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Форвард «Динамо» Максим Карпов подвел итоги сезона, в котором бело-голубые заняли третье место в Западной конференции, после чего дошли до второго раунда плей-офф, где проиграли в пяти матчах серию со СКА.

– Как оцениваете свою игру и игру команды в целом?
– Мы молодцы, что заняли третье место и вышли в плей-офф, но Кубок мы не взяли, значит, играли плохо. Все-таки самое главное – это плей-офф, а регулярный чемпионат не столь важен. Говорить о своей игре считаю не правильным, пусть оценивают болельщики и тренерский штаб.

– Что помешало «Динамо» бороться дальше?
– Сами виноваты, что не смогли забить. Забросили бы больше шайб - выиграли бы и шли дальше. Надо было просто забивать больше.

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