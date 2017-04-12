Максим Карпов: «Динамо» не взяло Кубок Гагарина, значит, играло плохо
Форвард «Динамо»
Максим Карпов подвел итоги сезона, в котором бело-голубые заняли третье место в
Западной конференции, после чего дошли до второго раунда плей-офф, где проиграли
в пяти матчах серию со СКА.
– Как оцениваете свою
игру и игру команды в целом?
– Мы молодцы, что заняли третье место и вышли в плей-офф, но Кубок мы не взяли, значит, играли плохо. Все-таки самое главное – это плей-офф, а регулярный чемпионат не столь важен. Говорить о своей игре считаю не правильным, пусть оценивают болельщики и тренерский штаб.
– Что помешало
«Динамо» бороться дальше?
– Сами виноваты, что не смогли забить. Забросили бы больше шайб - выиграли бы и шли дальше. Надо было просто забивать больше.
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