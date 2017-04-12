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Сергей Кисляк: Бердыев из тех людей, кто предпочитает делать, а не говорить

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк, ныне выступающий за турецкий «Газиантепспор», вспомнил теоретические занятия тренера Курбана Бердыева.

  Смотрю матчи «Краснодара» и «Рубина». Еще слежу за «Ростовом», потому что там много бывших партнеров играет, почти весь тренерский штаб тоже мне знаком.

– Что Курбан Бердыев делает с игроками?

– Когда он приходил в «Ростов», были сомнения, что он сможет там чего-то добиться. Но он доказал свой статус одного из лучших тренеров России. У него весь процесс выстроен профессионально. Если честно, я даже не удивляюсь уже результатам «Ростова».

Бердыев очень внимательно разбирает другие команды, разбирает все детали будущей игры. Всего себя отдает в подготовке к играм. Живет футболом круглые сутки. Это особенно заметно во время совместной работы с ним. Сразу же появляется стремление соответствовать, не подвести. Бердыев из тех людей, кто предпочитает делать, а не говорить. Думаю, ему в нынешнем качестве спокойнее работается. Есть возможность полностью сосредоточиться на команде и тренерской работе.

– Самая памятное тактическое занятие с Бердыевым?

– Мой первый сезон, матч на выезде с «Кубанью» в первом туре. Выиграли 2:0, игра получилась не очень качественная, но настроение у всех хорошее. Приходим на разбор игры, и тут заходит Бердыев. Он нам такой разнос устроил, что я даже подофигел. Команда выиграла, а он за низкое качество игры всех отчитывал. Он кажется непробиваемым, но плохая игра команды, особенно в обороне его сильно злила. Он мог не сдержаться, высказать все. Но ты уходил с занятия и понимал, что все претензии тебе предъявили по делу, - цитирует Кисляка «Бизнес Online».

Напомним, что белорусский футболист играл за «Рубин» с 2011 по 2016 годы.  

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