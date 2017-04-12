Венгер останется в «Арсенале» еще на два года

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продолжит руководить командой, несмотря на призывы болельщиков «канониров» к отставке француза.

По данным The Sun, 67-летний специалист в ближайшее время подпишет новый двухлетний контракт с «Арсеналом». Венгер останется на своем посту, даже если команда не сможет обеспечить себе участие в Лиге чемпионов по итогам сезона.

При этом в структуре клуба появится должность спортивного директора, который будет отвечать за трансферную политику «Арсенала».

Руководство «канониров» готово к возмущению болельщиков после того, как будет объявлено о продлении контракта с Венгером.

Напомним, Венгер проводит 21-й сезон в клубе, с которым трижды выигрывал премьер-лигу (1998, 2002, 2004) и шесть раз Кубок Англии (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015).

«Арсенал» занимает шестое место в премьер-лиге, отставая на семь очков от зоны Лиги чемпионов.