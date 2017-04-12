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Веснина и Касаткина сыграют против Бельгии в Кубке Федерации

Источник:  Федерация тенниса России (ФТР)Комментарии

Стал известен состав сборной России на встречу с Бельгией в рамках матча плей-офф Кубка Федерации.

За Россию сыграют Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова. 

Встреча пройдет в «Лужниках» 22–23 апреля. Это будет поединок раунда плей-офф, то есть победитель в следующем сезоне получит право выступать в Мировой группе Кубка Федерации. 

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