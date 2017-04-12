Веснина и Касаткина сыграют против Бельгии в Кубке Федерации
Стал известен состав сборной России на встречу с Бельгией в рамках матча плей-офф Кубка Федерации.
За Россию сыграют Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова.
Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (16), Дарья Касаткина (29) и Анна Блинкова (134) сыграют в Матче @FedCup против Бельгии pic.twitter.com/iV1v1Ae6yd— ФТР (@tennisrussia) 12 апреля 2017 г.
Встреча пройдет в «Лужниках» 22–23 апреля. Это будет поединок раунда плей-офф, то есть победитель в следующем сезоне получит право выступать в Мировой группе Кубка Федерации.
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