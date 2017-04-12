Массимилиано Аллегри: Если «Барселона» забила 6 мячей «ПСЖ», она может забить нам 4

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Если «Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в следующий раунд, то нам она может забить четыре нам, - заявил Аллегри.

Напомним, в первом матче, который состоялся в Турине 11 апреля, «Ювентус» победил «Барселону» со счетом 3:0.

Ответная встреча пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».