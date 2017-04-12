Массимилиано Аллегри: Если «Барселона» забила 6 мячей «ПСЖ», она может забить нам 4
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Если «Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в следующий раунд, то нам она может забить четыре нам, - заявил Аллегри.
Напомним, в первом матче, который состоялся в Турине 11 апреля, «Ювентус» победил «Барселону» со счетом 3:0.
Ответная встреча пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция