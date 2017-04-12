Голкипер сборной Белоруссии мечтает играть за ЦСКА

Вратарь сборной Белоруссии и греческого «Атромитоса» Андрей Горбунов рассказал, что мечтает играть за московский ЦСКА.

– У меня есть мечта. Московский ЦСКА. Пусть это и не Европа, а Россия. С детства за него переживал. Ни на что прямо не намекаю, но если туда попал белорусский тренер, почему не могу попасть я?, - цитирует футболиста «Прессбол».

Напомним, что после ухода Леонида Слуцкого ЦСКА возглавил белорусский специалист Виктор Гончаренко. после 22 туров армейцы занимают второе место в чемпионате России.