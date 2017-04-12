42-летний Верон вернулся в футбол, сыграв за «Эстудиантес» в Кубке Либертадорес

Президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру и сыграл в матче Кубка Либертадорес с «Барселоной Гуаякиль» из Эквадора.

42-летний аргентинец дал обещание снова выйти на поле, если болельщики выкупят 65% лож на новом стадионе «Эстудиантеса». После того как это произошло Верон подписал 18-месячный контракт с минимальной зарплатой, которая будет возвращаться в клуб.

Возвращение Верона ожидалось в матче первого тура группового этапа с «Ботафого», однако было отложено в связи с дисквалификацией, которую полузащитник получил перед завершением карьеры.

Верон вышел в стартовом составе «Эстудиантеса» и провел на поле 59 минут. Присутствие президента не помогло команде, и «Барселона Гуаякиль» одержала победу со счетом 2:0. Отметим, что «Эстудиантес» доигрывал матч вдесятером.

Следующую игру в Кубке Либертадорес команда из Ла-Платы проведет 19 апреля с «Атлетико Насьональ».