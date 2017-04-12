Йоканович может возглавить «Вест Хэм» в случае отставки Билича

Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович считается главным претендентом на пост главного тренера «Вест Хэма» в случае отставки Славена Билича.

Руководство «молотобойцев» высоко оценивает работу 48-летнего серба в «Фулхэме», который занимает седьмое место в чемпионшипе, отставая на два очка от зоны плей-офф за выход в премьер-лигу. В «Вест Хэме» впечатлены тем, как под руководством Йокановича прогрессируют молодые игроки из академии «Фулхэма».

В 2014-2015 годах Йоканович работал в «Уотфорде», с которым вышел в премьер-лигу, после чего не смог договориться о новом контракте и ушел в «Маккаби» (Тель-Авив).

Напомним, «Вест Хэм» занимает 14-е место в премьер-лиге, набрав на восемь очков больше, чем стоящий на вылет «Суонси».