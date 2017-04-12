Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит-2- : -Тамбов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Лестер Сити
Футбол  Динамо- : -Химки
Футбол  Боруссия- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Йоканович может возглавить «Вест Хэм» в случае отставки Билича

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович считается главным претендентом на пост главного тренера «Вест Хэма» в случае отставки Славена Билича.

Руководство «молотобойцев» высоко оценивает работу 48-летнего серба в «Фулхэме», который занимает седьмое место в чемпионшипе, отставая на два очка от зоны плей-офф за выход в премьер-лигу. В «Вест Хэме» впечатлены тем, как под руководством Йокановича прогрессируют молодые игроки из академии «Фулхэма».

В 2014-2015 годах Йоканович работал в «Уотфорде», с которым вышел в премьер-лигу, после чего не смог договориться о новом контракте и ушел в «Маккаби» (Тель-Авив).

Напомним, «Вест Хэм» занимает 14-е место в премьер-лиге, набрав на восемь очков больше, чем стоящий на вылет «Суонси».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Венгер останется в «Арсенале» еще на два годаГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продолжит руководить командой, несмотря на призывы болельщиков «канониров» к отставке француза.Люк Шоу: С нашим составом мы непобедимы в Лиге ЕвропыЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о важности матчей с «Андерлехтом» в ¼ финала Лиги Европы.Эрик Байи: Игроки «Юнайтед» должны согласиться с критикой Моуринью и продолжать работуЗащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи рассказал о роли Жозе Моуринью, а также отметил игру форварда «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича.«Моуринью привел новых игроков, но этого мало». Видич – о проблемах «МЮ»«Моуринью привел новых игроков, но этого мало». Видич – о проблемах «МЮ»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич дал интервью телеканалу Sky Sports.Тораль, Эмери, Билич, Карпин, Слуцкий... Кто может заменить Луческу в «Зените»?Тораль, Эмери, Билич, Карпин, Слуцкий... Кто может заменить Луческу в «Зените»?«Советский спорт» приводит несколько специалистов, которые могут встать у руля питерского клуба.Жорди Альба рассматривает вариант с переходом в «Челси» или «МЮ»Защитник «Барселоны» Жорди Альба может перейти в один из английских клубов. Об этом сообщают испанские СМИ.Коутиньо рассказал о своей жизни в ЛиверпулеПолузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо дал небольшое интервью клубной пресс-службе, рассказав об отношениях со своими соотечественниками – Роберто Фирмино и Лукасом Лейвой.Рияд Марез: В Лиге чемпионов у нас нет целей, мы просто играем и смотрим, что получитсяПолузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико».Теперь Венгера точно уволят? Пять главных событий 32-го тура АПЛТеперь Венгера точно уволят? Пять главных событий 32-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем интересном, что случилось в 32-м туре чемпионата Англии.«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» претендуют на защитника «Монако» МендиЗащитник «Монако» Бенжамен Менди может начать следующий сезон в Англии.Десайи считает, что «Челси» следует отказаться от трансфера Мораты и вернуть ЛукакуБывший защитник «Челси», чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи высказался о ситуации форварда «синих» Диего Косты, а также заявил, что лондонский клуб обязан вернуть нападающего Ромелу Лукаку.«Рединг» могут не допустить в премьер-лигуРуководство премьер-лиги может не допустить в элиту «Рединг», если команда добьется права на повышения в классе по итогам сезона в чемпионшипе, сообщает The Telegraph.«У меня одна цель в жизни – играть в «МЮ». Как Маркус Рэшфорд добился своего«У меня одна цель в жизни – играть в «МЮ». Как Маркус Рэшфорд добился своегоМаркус Рэшфорд в школьном сочинении мечтал о «Манчестер «Юнайтед», а чтобы попасть в клуб, отказал трем другим английским грандам.Клаудио Раньери: Шекспир всегда был честен со мной, а игроки «Лестера» меня не предавалиБывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери снова вернулся к теме своего увольнения из клуба.Джейми Каррагер: Я уважаю Венгера, но сейчас в «Арсенале» играют трусы, которые уклоняются от проблемБывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер подверг резкой критике волевые качества футболистов лондонского «Арсенала».«Лестер» подписал форварда из седьмого английского дивизионаФорвард Джош Гордон подписал контракт с «Лестером». 22-летний нападающий выступал за «Стаффорд Рейнджерс», который играет в седьмом по силе дивизионе Англии.Эден Азар: Мне всегда нравилось больше обводить, чем забиватьЭден Азар: Мне всегда нравилось больше обводить, чем забиватьИнтервью бельгийца из «Челси» еженедельнику France Football.Нехрустальный дворец. «Арсенал» сенсационно проиграл аутсайдеруНехрустальный дворец. «Арсенал» сенсационно проиграл аутсайдеру«Арсенал» крупно проиграл «Кристал Пэласу» и может вылететь из гонки за лигочемпионские места.Арсен Венгер: У меня нет настроения говорить о моем будущемГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Кристал Пэлас» (0:3) отказался отвечать на вопрос журналиста о своем будущем в клубе.Арсен Венгер: Мы проиграли слишком матчей и поплатились за этоГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
Футбол
Йоканович может возглавить «Вест Хэм» в случае отставки Билича
Футбол
42-летний Верон вернулся в футбол, сыграв за «Эстудиантес» в Кубке Либертадорес
Футбол
Голкипер сборной Белоруссии мечтает играть за ЦСКА
Футбол
Массимилиано Аллегри: Если «Барселона» забила 6 мячей «ПСЖ», она может забить нам 4
все новости
Фулхэм
Фулхэмкалендарьстатистика
Вест Хэм
Вест Хэмкалендарьстатистика
Славен Билич
Славен Биличвсе новости
Славиша Йоканович
Славиша Йокановичвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости