Букмекеры считают «Баварию» фаворитом домашнего матча с «Реалом»
Сегодня мюнхенская «Бавария» сыграет с «Реалом» первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Букмекеры считают фаворитом встречи хозяев «Альянц Арены» - 1,67. Коэффициент на победу мадридского клуба - 4,65. Котировки на ничью - 4,23.
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Сливки общества против черной бестии. Хроника битв между «Баварией» и «Реалом»
Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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