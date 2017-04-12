Джорджио Маркетти: Реакция фанатов «Монако» и «Боруссии» показывает, что наши ценности сильнее тех, кто хотел убить их

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти отметил реакцию болельщиков «Боруссии» и «Монако» на новость о взрыве рядом с автобусом немецкой команды, из-за чего первый матч команд в ¼ финала Лиги чемпионов в Дортмунде был перенесен на среду.

«При очень грустных обстоятельствах наше футбольное сообщество показало, насколько велики наши ценности.

Если из этой ситуации нужно вынести урок, то им будет реакция фанатов на стадионе: они оставались спокойными и не допускали паники.

Болельщики «Монако» пели песни в поддержку Дортмунда. И великолепная мгновенная реакция со стороны хозяев, предложивших гостям ночлег.

Это было великолепно. Это показывает, что наши ценности сильнее, чем ценности тех, кто хотел убить их», – приводит BBC слова Маркетти.

Напомним, матч «Боруссия» – «Монако» пройдет 12 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало – 19:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча