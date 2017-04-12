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Как завершится матч «Бавария» - «Реал» на «Альянц Арене»? (Опрос)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Бавария» и «Реал» проведут в Мюнхене первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Букмекеры в преддверии игры отдают предпочтение хозяевам поля - баварцам.

«Реал» испытывает определенные проблемы в центре обороны (в частности, на месяц выбыл из строя Пепе), а «Бавария» не сможет рассчитывать на Матса Хуммельса. Также под вопросом участие в матче лучшего бомбардира чемпионата Германии Роберта Левандовски.

Сливки общества против черной бестии. Хроника битв между «Баварией» и «Реалом»

Голосование: Как завершится матч «Бавария» - «Реал» на «Альянц Арене»?

Матч

Бавария - Реал

Место и дата

12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция


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