Как завершится матч «Бавария» - «Реал» на «Альянц Арене»? (Опрос)
Сегодня «Бавария» и «Реал» проведут в Мюнхене первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
Букмекеры в преддверии игры отдают предпочтение хозяевам поля - баварцам.
«Реал» испытывает определенные проблемы в центре обороны (в частности, на месяц выбыл из строя Пепе), а «Бавария» не сможет рассчитывать на Матса Хуммельса. Также под вопросом участие в матче лучшего бомбардира чемпионата Германии Роберта Левандовски.
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Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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