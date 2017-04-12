Как завершится матч «Бавария» - «Реал» на «Альянц Арене»? (Опрос)

Джорджио Маркетти: Реакция фанатов «Монако» и «Боруссии» показывает, что наши ценности сильнее тех, кто хотел убить их

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти отметил реакцию болельщиков «Боруссии» и «Монако» на новость о взрыве рядом с автобусом немецкой команды, из-за чего первый матч команд в ¼ финала Лиги чемпионов в Дортмунде был перенесен на среду.