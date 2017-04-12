Президент «Рубина»: У Грасии по-прежнему полный карт-бланш

Президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о карт-бланше для главного тренера Хави Грасии.

- У Хави Грасии по-прежнему полный карт-бланш. Разумеется, есть недовольство относительно результатов клуба, но есть и понимание, что за короткие сроки настоящая команда не создается. Мы ставили задачу выиграть Лигу Европы к 2020 году и сейчас работаем вместе с Грасией по четырехлетней стратегии развития клуба, - цитируют Метшина «Известия».

Напомним, что 46-летний испанец возглавил «Рубин» в мае 2016 года. после 22-х туров казанцы занимают 10-е место в чемпионате России.