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В «Лужниках» высадят шесть тысяч роз

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

Деревья, кустарники и цветы начали высаживать на территории спорткомплекса «Лужники». Уже в апреле вокруг восьми реконструированных фонтанов на центральной площади появится розарий из 6,2 тысяч кустов роз сорта «леонардо да винчи».

«На территории «Лужников» будет собственный розовый сад, не уступающий по количеству цветов Большому розарию парка «Сокольники» и розарию Главного ботанического сада имени Цицина», – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кроме того, до конца апреля в «Лужниках» высадят около 200 крупных деревьев. На аллее Каменный Цветок и вокруг дворца спорта «Россия» появятся новые липы, сортовые клены с красными листьями, крупные кустарники ирги и лещины, декоративные туи с кронами в виде шара.

На территории спорткомплекса этой весной высадят более 500 крупных кустарников и около 26 тысяч небольших.

Напомним, озеленение территории «Лужников» началось в сентябре прошлого года. За это время высадили порядка 30 тысяч кустарников, 850 деревьев и разбили более 8,5 тысяч квадратных метров цветников.

Ожидается, что высадку растений завершат этой осенью. Зеленая зона с деревьями, кустарниками и цветниками на территории спорткомплекса будет занимать 112 гектар.

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