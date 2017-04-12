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Шубенков не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Директор «Бриллиантовой лиги» Эллен ван Ланген сообщил, что действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе в Шанхае.

- Проблема в том, что приглашения уже были разосланы и список участников на сегодня остается неизменным, новость о его допуске пришла поздновато, - приводит ТАСС слова ван Ланген. - Однако, если появится возможность пригласить его, мы ей обязательно воспользуемся. К примеру, нельзя исключать, что кто-то из участников травмируется или снимется со старта, тогда мы сможем его пригласить. Но пока, повторюсь, у нас такой возможности нет. 

Вчера Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила, что допустила семь российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Среди них - Мария Кучина и Сергей Шубенков. 

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом. 

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