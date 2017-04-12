Андрей Сафронов: Юрзинова в «Динамо» не будет

Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера Владимира Юрзинова-младшего.

«Что касается Юрзинова, то его в клубе не будет. Большее комментировать не буду. Как я и говорил, в ближайшие дни нас ожидает торжественное закрытие сезона, возможно, этот вопрос будет решен ближе к этому вечеру», – приводит «Р-Спорт» слова Сафронова.

Напомним, после вылета команды из плей-офф «Динамо» объявило о том, что главный тренер Сергей Орешкин уходит в отставку.

В нынешнем сезоне Юрзинов-младший тренировал «Куньлунь Ред Стар», с которым занял восьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию с магнитогорским «Металлургом».

Ранее Юрзинов-младший работал в «Локомотиве» (2003), «Химике» (2004), «Сибири» (2005-2006), «Торпедо» (2006-2007), «Северстали» (2008-2009), «Салавате Юлаеве» (2012-2015).